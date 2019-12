Lazio, Marocchi: "Squadra perfetta, a gennaio non toccherei nulla"

Nel post partita di Sampdoria - Juventus, negli studi di Sky Sport Giancarlo Marocchi ha parlato della corsa Scudetto. L'ex centrocampista ha incluso anche la Lazio, della quale ha parlato anche in ottica calciomercato: "La Lazio è perfetta così nelle gerarchie, tra titolari e riserve. Io non la toccherei nel mercato di gennaio. Per i biancocelesti e l'Inter serve un aiuto dalla Juventus in chiave lotta Scudetto".

