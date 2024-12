Lazio | Mattei: "L'infortunio di Vecino? Una fortuna per i tifosi, vi dico perché"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha parlato del recente infortunio subito da Matìas Vecino che, probabilmente, lo terrà per un periodo prolungato di tempo lontano dal campo. Di seguito le sue parole: "L’infortunio di Vecino è una fortuna per i tifosi della Lazio che invocano da tempo un rinforzo a centrocampo. E’ una sfortuna per Lotito che, malgrado le voci di mercato, probabilmente non era convinto di muoversi a gennaio. Lo storico di questa società, in tal senso, parla molto chiaro. Ora la società dovrà prendere almeno un centrocampista e deve riuscirci anche in tempi brevi, senza aspettare l’intero mercato in attesa di condizioni economiche più favorevoli. Un rinforzo è il minimo. Gli infortuni, come le squalifiche, fanno parte del gioco. Le parole di Lotito sul mercato di circostanza? Lo speriamo, ma i fatti spesso le hanno confermate”.

