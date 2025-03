Lazio, Mattei: "Ora un mini-campionato, decisivo per la stagione"

Alle spalle il successo di San Siro contro il Milan, tra 48 ore la Lazio è attesa da un altro match cruciale per la stagione. La squadra di Baroni sfiderà infatti il Viktoria Plzen nella sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League. Sul tema e suo prossimi impegni dei biancocelesti ecco le parole di Mattei ai microfoni di Radiosei: "Entriamo in un mini-campionato di undici giornate, decisivo per i verdetti. Si giocherà ogni tre giorni e saranno tutte partite da vincere. Si chiederà alla squadra lo sforzo finale, gli infortuni non permettono a Baroni di fare rotazioni".

"Sarebbe importante alternare i giocatori e far giocare chi sta meglio, invece il mister è costretto a far giocare quasi sempre gli stessi. La vittoria di Milano ha cambiato i piani, perché la Lazio è ancora lì e il campionato della Juventus non è così facile. Pellegrini? Può servire, il cambio in campionato sarebbe logico, Basic non è un giocatore utile alla causa".