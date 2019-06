Lazio, Mauri: “Cedere Milinkovic sarebbe la chiave per aprire il mercato"

Le conferme di Inzaghi e Tare hanno donato alla Lazio certezze, basi solide su cui costruire una squadra più forte. In questo senso si dovrà operare nel calciomercato che, per il momento, non è ancora entrato nel vivo. Il ds biancoceleste ha aperto delle trattative, senza però aver accelerato con convinzione per portarle a termine. Per Stefano Mauri, intervenuto sui 98.100 di Radiosei, Milinkovic potrebbe risultare determinante in tal senso: “Romero (della Juventus n.d.r.) è un buonissimo giocatore, strano che dopo averlo pagato 30 milioni i bianconeri lo stiano provando ad offrire alla Lazio. Sembra la moneta di scambio per abbassare il prezzo di Milinkovic. Credo invece che i biancocelesti debbano trarre il massimo dall'eventuale cessione del serbo, potrebbe essere la chiave per aprire il mercato".

