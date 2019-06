Juventus, la gaffe di Ronaldo: “Dopo aver conquistato la Coppa Italia...”

Per Cristiano Ronaldo è tempo di bilanci. Con la vittoria della Nations League, la sua bacheca ha un trofeo in più da sfoggiare. E se qualcuno avesse perso il conto, tranquilli, ci pensa il numero 7 più forte al mondo a ricordarvi quanti e quali titoli ha vinto anche quest’anno. Su Instagram il campione ha fatto l’elenco. Vai Cristiano, infierisci sull’autostima di tutti noi: “Buongiorno”, ha esordito, “dopo aver conquistato il campionato italiano e la Coppa Italia...”. Aspetta, che? CR7 sembra confuso: la Coppa Italia l’ha vinta la Lazio. Non la Juve. Devono essere stati i postumi dei festeggiamenti di domenica sera a fargli commettere quest’errore. E qualcuno deve averglielo fatto notare, perché poco dopo Cristiano ha modificato il post: “Buongiorno”, ha ritentato, “dopo aver conquistato il campionato italiano e la Supercoppa Italiana” - ecco, ora sì - “non avrei potuto terminare la stagione in modo migliore se non con la vittoria della Nations League”.

