Lazio, con Leiva in campo è un'altra storia: la media punti della stagione

C'è una Lazio con Lucas Leiva in campo, e una senza. Lo dicono i numeri, difficilmente interpretabili quando si parla di statistiche che riguardano un'intera stagione. Nelle 51 partite disputate in tutto il 2018/19, la squadra di Inzaghi ha totalizzato una media generale di 1.59 punti a partita. Un dato non eccelso, che però incrementa esponenzialmente con il brasiliano titolare: la media, infatti, si alza fino a 1.83 con Leiva in mediana. Dietro di lui solo Caicedo è stato in grado di migliorare di molto il dato generale, con l'ecuadoriano la Lazio ha totalizzato 1.74 punti a partita, a conferma dell'ottima annata dell'attaccante ex Espanyol. Poi tutti gli altri, ecco la classifica completa riportata da Lazio Page (comprende i giocatori con almeno metà delle presenze): 1.83 Leiva, 1.74 Caicedo, 1.68 Strakosha, 1.68 Marusic, 1.68 Milinkovic, 1.63 Lulic, 1.63 Immobile, 1.62 Acerbi, 1.62 Parolo, 1.61 Bastos.

