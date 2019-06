Lazio, Correa Re dei dribbling biancoceleste: e c'è una sorpresa in top 5

C'è un giocatore che più degli altri è stato in grado di saltare l'uomo per la Lazio, ovviamente Joaquìn Correa. Ma in classifica non mancano le sorprese...

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport Evidente, forse scontato. Joaquìn Correa è stato il giocatore della Lazio ad aver effettuato il maggior numero di dribbling vincenti in Serie A (48), lo riporta Lazio Page. Un dominio assoluto quello dell'argentino, perché bisogna scorrere di molto per arrivare a Milinkovic e Lulic, secondi a pari merito di questa speciale classifica dopo aver saltato l'uomo 31 volte in stagione. Se quello del serbo, ma anche del bosniaco - spesso abile a creare superiorità numerica dopo aver vinto un duello sulla fascia sinistra - era un dato comunque prevedibile, stupisce vedere Milan Badelj al quarto posto con 22 dribbling riusciti. Una statistica che evidenzia il diverso modo di intendere il ruolo davanti alla difesa rispetto a Leiva (a fondo classifica a quota 7) e la grande qualità del croato, che però ha faticato ad inserirsi alla perfezione negli schemi di Inzaghi. Chiude la top 5 Immobile con 21, esempio non solo di abnegazione ma anche di tecnica palla al piede. Di seguito, ecco la classifica completa: 48 Correa, 31 Milinkovic-Savic, 31 Lulic, 22 Badelj, 21 Immobile, 17 Marusic, 16 Luis Alberto, 10 Caicedo, 7 Leiva, 6 Radu, 5 Acerbi, 4 Bastos, 4 Cataldi, 3 Romulo. LAZIO, L'ULTIMO SALUTO A NELLO GOVERNATO CALCIOMERCATO LAZIO, IDEA DARMIAN SULLA FASCIA TORNA ALLA HOMEPAGE