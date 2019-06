Calciomercato Lazio, per la fascia spunta Darmian: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Potrebbe arrivare dalla Premier League un rinforzo per Simone Inzaghi. Dopo il sondaggio di gennaio, potrebbe concretizzarsi la pista che porta a Matteo Darmian in uscita dal Manchester United. Il giocatore non trova spazio in Inghilterra e, a un anno dalla scadenza del suo contratto, vuole tornare in Serie A per giocarsi le sue carte e andare all'Europeo con l'Italia. L'esterno può giocare sia a destra che a sinistra ed è un profilo seguito dalle parti di Formello. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, sulle sue tracce c'è anche il Valencia che sarebbe pronto a mettere 9 milioni sul piatto in vista della possibile partenza di Piccini. Darmian, però, ha messo l'Italia in cima alle sue preferenze e visto che le altre sono coperte o hanno altri obiettivi, potrebbe essere la Lazio la pista giusta per rilanciarsi. Inzaghi ha chiesto giocatori pronti che conoscono la Serie A o italiani per facilitare il loro inserimenti. Gli esempi di Acerbi, Parolo e Immobile o quelli precedenti di Mauri e Candreva indicano che spesso puntare sul made in Italy è la scelta migliore. Non è un caso che un altro nome sul taccuino è quello di Spinazzola, in possibile uscita dalla Juventus, ma tutto è strettamente legato alla vicenda Milinkovic Savic. Una vicenda che andrà risolta prima della partenza per Auronzo di Cadore.

