Lazio, Canigiani: "Il 17 la coppa sarà a Valmontone". E sul negozio in centro...

Il Responsabile Marketing della Lazio, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3. Ecco le sue parole su abbonamenti, nuove maglie e sul nuovo negozio che sorgerà in centro: "Per gli abbonamenti stiamo definendo in queste ore una serie di aspetti tecnici normativi. La Lega sta cercando di riunire tutte le squadre perché sono state varate una nuova serie di regole a livello burocratico e regolamentare sulla vendita degli abbonamenti, ma non cambierà molto dal punto di vista del tifoso. Noi siamo pronti e quando avremo il via potremmo partire con la campagna di fidelizzazione. Il percorso che la Lazio ha portato avanti in questi anni è noto, c'è stato un grande incremento di spettatori. Una crescita importante, il prossimo anno punteremo a consolidarla per poterla rendere una quota fissa, su cui aggiungere ogni stagione sempre più tifosi. I risultati certamente ci potranno aiutare nel raggiungere questi obiettivi. La nuova maglia? Prima del ritiro ci sarà la presentazione della prima maglia, mentre ad Auronzo verrà presentata una delle due maglie away”.

TOUR COPPA ITALIA - "Siamo nell'ultima settimana, il 14 sarà nel Macron Store di Settebagni e il 15 a quello di Piazza San Silvestro. Il 17 giugno invece ci sarà una replica al Lazio Style di Valmontone, ripetiamo l'evento perché la prima volta c'era brutto tempo. Sia a Settebagni che a Valmontone riproporremo anche l'iniziativa dell'esibizione di tutte le maglie che hanno vinto un trofeo. Si possono vedere anche sul sito e leggere delle storie bellissime legate ad esse”. Infine, un'anticipazione sul futuro Lazio Style Official Store che sorgerà in centro: “Per il negozio in centro sono terminati una parte dei lavori, si avvicina il momento. Dall'inizio della prossima stagione dovrebbero esserci novità importanti”.

