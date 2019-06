Lazio, l'ultimo saluto a Nello Governato: il ricordo degli amici - FOTO

Commozione e nostalgia. Alle 10:30 è iniziato il funerale di Nello Governato presso la parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata di Roma (Via Cassia, 1286), l'ultimo saluto a un uomo d'altri tempi che ha rappresentato tanto della storia della Lazio. Dalle difficoltà degli anni in B, vissuti da calciatore, al successo e ai trofei alzati nei cieli d'Europa da ds. Tanti i laziali presenti alla cerimonia, tra cui Dino Zoff, Massimo Cragnotti e Gabriella Grassi. Colleghi e amici che insieme a Governato hanno dato tanto ai colori biancocelesti, oggi uniti per ricordare un'altra parte di Lazio che se n'è andata. Al termine della funzione, abbiamo raccolto le testimonianze di alcuni dei presenti:

ZOFF - “Era straordinario, una grossa perdita per tutti”.

MANZINI - “È stato un professore sul campo e nella vita”.

NEGRO - “Devo la mia bella carriera a lui”.

TONI MALCO - “Un uomo colto e romantico con i valori di una volta”.

PAGNI - “Era schietto e onesto, alla Lazio eravamo come due fratelli”.

