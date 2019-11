Lazio, Mauri: "Serve un nuovo stadio. Quando sono arrivato nel 2006..."

Ai microfoni di Radiosei Stefano Mauri ha parlato di diverse tematiche. Prima un accenno alla situazione biancoceleste dal punto di vista mediatico, poi il suo parere sullo stadio: "I rapporti con i media? Oggi contano i bacini d'utenza, conta dare spazio a chi è più seguito, sia nelle tv che nelle radio. La Lazio non ha grande visibilità, anche perché forse a Formello sono restii nel lasciare i propri giocatori ad altre testate. Poi, ovviamente, ci sono i procuratori. Per esempio: Ibrahimovic e Balotelli, non è un caso che siano sempre fra i più chiacchierati. Raiola è un maestro anche nel gestire i rapporti con i media. L'aiuto dei tifosi? Quando lo stadio era pieno si percepiva la differenza, credo che tante partite che la mia Lazio ha perso le avrebbe vinte con un Olimpico gremito. Non è ovviamente 'colpa dei tifosi', credo che oggi l'Olimpico non sia più idoneo, che abbia fatto il suo tempo. La Lazio avrebbe bisogno di un nuovo impianto. Sono arrivato a Roma nel 2006, c'era il plastico nell'ufficio di Lotito..."

