Lazio, Mauri: "Si va alla ricerca di un sogno. Ora bisogna gestire la pressione"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Stefano Mauri per parlare di Lazio: "La Lazio si sta già divertendo da un pezzo, si nota dal linguaggio corpereo e da altro. L'obiettivo Champions è quasi raggiunto, in queste ultime 14 gare si porranno un obiettivo ben più grande, quello di arrivare davanti a tutti. Ora si va alla ricerca di un sogno, sta facendo vivere delle grandi emozioni ai propri tifosi e non solo. Anche a tutti gli appassionati di calcio che si sono un po' stufati di veder vincere lo Scudetto sempre alla stessa. La Lazio ora avrà delle pressioni da gestire, ma certamente quella che dovranno gestire Inter e Juventus è molto più alta. Loro sono costretti e vincere il campionato, la Lazio no. Contro l'Inter la squadra di Inzaghi ha giocato da grande squadra, è stato bravo Inzaghi a far capire nello spogliatoio che fino a quel momento le cose migliori le avevano fatte i biancocelesti. L'entusiasmo che si è venuto a creare è incredibile, la gente al fischio finale della gara è rimasta al suo posto a festeggiare".

