Lazio - Milan, i bookie puntano sugli ospiti ma occhio ai gol: le quote del match

Questa sera, a partire dalle 20.45, l'Olimpico di Roma sarà teatro della sfida tra Lazio e Milan. La gara mette in palio punti fondamentali per Scudetto ed Europa. Il gruppo di Pioli, che tornerà da ex nella Capitale, prosegue la corsa al primo posto. Davanti a sé, tuttavia, troverà i biancocelesti di Sarri, in lizza per centrare la qualificazione in competizioni europee. Questi ultimi, reduci da 3 vittorie nelle ultimd 5 giornate, sembrano vivere un buon momento, anche se pesa il 3 a 0 subito nel derby con la Roma. Dall'altra parte, i precedenti stagionali pongono i rossoneri in una situazione di vantaggio. Anche all'andata, la gara si concluse 2 a 0 in favore del Milan: decisivi i gol di Leao e Ibrahimovic. Ma andiamo a dare un'occhiata alle quote del match:

Il Milan, tornato alla vittoria in campionato contro il Genoa dopo aver pareggiato contro il Torino, è ancora in vetta alla classifica di Serie A, a quota 71 punti. Dall'altra parte, i biancocelesti occupano attualmente il settimo posto, con 56 punti collezionati nelle 33 giornate fin qui giocate. Gli uomini di Sarri, dopo il derby, si sono resi protagonisti di un doppio successo contro Sassuolo e Genoa. Nell'ultimo turno coi granata, tuttavia, il pareggio è stato acciuffato nel finale dal solito Immobile. I bookie, considerati questi presupposti, si attendono una sfida equilibrata, anche se gli ospiti godono del favore dei pronostici. Il segno 2 vale 2.40 su Sisal e Snai, 2.45 su Betfair. Poco più alta la quota dell'1: seguendo gli stessi operatori, rispettivamente 2.85 e 2.90. Il pareggio è il risultato meno probabile: 3.30 su Planetwin, 3.45 su LeoVegas, 3.50 su Sisal.

A proposito di reti, gli scommettitori non hanno preso una posizione netta in merito al numero di gol che arriveranno nel corso dei 90: 1.90 la quota dell'Over su Pokerstars, contro l'1.80 dell'Under. Ma la situazione si capovolge se optiamo, ad esempio, per LeoVegas (1.84 contro 1.96). La possibilità che entrambe le compagini vadano a segno è in grado di pagare 1.65 volte la posta su Sisal. Lo scenario che, invece, prende in considerazione il numero "zero" accanto a una delle due formazioni raggiunge una soglia di 2.10. Giroud l'indiziato speciale in casa Milan per mettere la prima firma sul tabellino alla voce marcatori (quota 6.40 su LeoVegas, solo la rete di Immobile, a 4.90, è più probabile).

