Lazio - Milan, Pancaro: "Conta di più per i biancocelesti, ecco perché..."

Il doppio ex dell'importante sfida che andrà in scena stasera tra Lazio e Milan, Giuseppe Pancaro, ha parlato dell'importanza del match in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei: "Scontro diretto per la volata Champions, è più importante per la Lazio, visto il distacco in classifica. Spero la raggiungano entrambe, per il Milan sarebbe una beffa vista la stagione condotta sino a oggi. Lotteranno per lo scudetto l’anno prossimo? Me lo auguro, ma non so rispondere adesso. Il futuro è un’incognita ".

