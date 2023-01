Lazio - Milan, scelto l'arbitro del match: i precedenti

TUTTOmercatoWEB.com

Prima l'impegno di Coppa Italia contro il Bologna, poi per la Lazio sarà di nuovo campionato. Martedì 24 gennaio all'Olimpico arriva il Milan di Pioli nella gara in programma alle 20.45. Un test importante per i biancocelesti, reduci dalla vittoria con il Sassuolo, e per i rossoneri che vorranno riscattarsi dopo il ko nel derby di Supercoppa contro l'Inter. A dirigere la gara sarà l'arbitro Di Bello.

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Tolfo - Galetto

IV Uomo: Abisso

VAR: Aureliano

AVAR: Paganessi

I PRECEDENTI - Il direttore di gara pugliese ha già arbitrato per 17 volte i biancocelesti in Serie A TIM. Il bilancio complessivo del fischietto brindisino sorride leggermente alla Lazio che è uscita vincitrice per 8 volte, pareggiando in 2 occasioni e perdendo in 7 circostanze (5 consecutive, ndr).

Sono invece 14 i precedenti con il Milan, bilancio largamente positivo: 10 vittorie, 2 pareggi e altrettante sconfitte. Un successo dei rossoneri arrivò proprio in una sfida contro i biancocelesti, al Meazza: fu il 3-2 del 23 dicembre 2020.