Lazio - Milan, Theo-Leao multati per il caso cooling break? La decisione

Ha fatto discutere molto il caso legato a Rafael Leao e Theo Hernandez che si è generato quando questi, da poco entrati in campo, non hanno effettuato il cooling break con il resto della squadra, restandosene in disparte. La polemica era già scoppiata prima del fischio d'inizio dopo le scelte tecniche di Fonseca di escluderli dal 1'. Adesso, come riporta MilanNews.it, arriva una novità. Leao e Theo Hernandez non saranno multati, tale decisione va in continuità con le spiegazioni fornite alla stampa dagli stessi protagonisti (Theo, Fonseca) nel post partita.