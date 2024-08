Milan, Fonseca a Dazn: "Con la Lazio abbiamo smesso di giocare. Theo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio esce con l'amaro in bocca dalla partita contro il Milan. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di DAZN Paulo Fonseca: “Il caso del cooling break di Theo e Leao? Non c’è nessun problema, Theo ha parlato dopo la partita e non c’è nessun problema. Questa settimana ho parlato con i giocatori, loro hanno accettato bene, non c’è nessun problema. Io non ho guardato che loro si sono messi dall’altra parte. Non creiamo problema perché non c’è. La reazione è stata bella, sapete che non scappo con scuse, non c’è nessun problema, non dico bugie ma solo partite. Abbiamo fatto un buon primo tempo, gestito la palla. La squadra ha fatto bene perché abbiamo controllato la partita, il secondo tempo è stato diverso, abbiamo smesso di giocare, abbiamo perso la palla. Quando la squadra pressa alta e non abbiamo il coraggio di continuare a giocare, dobbiamo giocare.

Manca giocare con giocatori a centrocampo. Non abbiamo più rischiato e giocato in un momento in cui la Lazio ci ha pressato. Abbiamo perso con Pavlovic il 90% della palla. Ma non è così che dobbiamo fare, quando ci pressano alti dovrebbe essere più facile per noi. Scelte iniziali? Non ho parlato di mancanza di responsabilità, bensì dell’intenzione. Abbiamo sbagliato perché sapevamo la nostra intenzione”.