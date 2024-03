Lazio - Milan, tifosi furiosi con Di Bello: "Ha espulso anche me"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023

Il vero protagonista di Lazio - Milan è stato senza dubbio l'arbitro Di Bello. Tra espulsioni, rigori non fischiati e falli dubbi, il direttore di gara ha scatenato l'ira della squadra di Sarri e dei tifosi biancocelesti. Sotto l'ultimo post su Instagram della Lazio sono tutti furiosi e non si capacitano delle scelte del fischietto. C'è chi per esempio è proprio incredulo e non ha parole per quanto successo all'Olimpico: "Impossibile commentare una partita del genere", "Da ufficio inchiesta", "Ho fatto un colpo di tosse in distinti e mi ha espulsa anche a me", "Non ho mai visto un arbitraggio così scandaloso, una cosa assurda senza precedenti", "Vergognoso".

Altri utenti invece attaccano direttamente l'arbitro, complice di alcuni errori grossolani: "Questo non dovrebbe mai più arbitrare nella sua vita", "La rovina del calcio", "La ladrata più grande mai vista", "Questo non è calcio punto, ecco chi è la rovina", "Scandaloso", "Così non si può". La speranza di tutti i tifosi della Lazio è che ora il direttore di gara venga almeno fermato dall'AIA per qualche giornata di campionato, in attesa del comunicato del Giudice Sportivo.