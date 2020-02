Lazio, Mino Caprio: "Ora è come essere sollevati da terra. E i romanisti..."

La Lazio punta il Genoa, domani i biancocelesti scenderanno in campo. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto il doppiatore e tifoso Mino Caprio: "Mi sento sollevato da terra, non progetto cose che non si possono nominare. Va già bene così. Bisogna in ogni caso guardare avanti. Romanisti? Ci dicono che siamo forti, ma si sente che sono rancorosi (ride, ndr). Io cerco sempre di rimanere nel vago. Loro hanno quel motto "la Roma si ama, non si discute", invece dovrebbero cominciare a farlo. Trovo delle analogie con la Lazio del '74, tra Maestrelli e Inzaghi ad esempio.

