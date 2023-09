Lazio-Monza, dove vedere la partita in Tv e streaming

Dopo il buon esordio in Champions League, per la Lazio è giunto il momento di concentrarsi nuovamente sul campionato. La sconfitta con la Juve brucia e non poco, dopo un inizio di stagione non semplice per i biancocelesti, e la partita col Monza, valida per la quinta giornata di Serie A, rappresenta un’occasione per dare una svolta al momento poco felice. La gara è in programma sabato 23 all’Olimpico, il calcio d’inizio è alle 20:45, e sarà possibile seguirla sia su Dazn, in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console, sia su Sky attraverso i canali di riferimento.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE