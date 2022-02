Lazio-Napoli, Collovati: “Gara importante. Spalletti si gioca una fetta di stagione”

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di AreaNapoli.it, Fulvio Collovati, difensore campione del mondo con la Nazionale nel 1982, ha parlato del momento dei partenopei dopo la pesante eliminazione contro il Barcellona. L'ex Milan e Inter ha sottolineato l'importanza del prossimo match per i ragazzi di Spalletti che domenica sera se la vedranno con la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho avuto modo di seguire con attenzione il Napoli e ho molto apprezzato il lavoro svolto fino a questo momento da mister Luciano Spalletti. Per quello che concerne Maurizio Sarri, invece, preferisco non esprimermi. Bisognerebbe essere all'interno per comprendere pienamente le problematiche dei biancocelesti. C'è da dire quella dell'Olimpico sarà una gara molto importante per i partenopei. I campani si giocheranno una fetta importante della stagione nelle prossime due gare contro Lazio e Milan".