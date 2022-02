Lazio - Napoli, Zaccagni in tripla cifra: l'arciere e la centesima freccia in A!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ha scontato un turno di squalifica in occasione della partita contro il Porto di giovedì scorso, match che ha decretato l'uscita della Lazio dall'Europa League, ma all'Olimpico col Napoli Mattia Zaccagni è pronto a riprendersi il posto da titolare nel terzetto d'attacco. L'ex Verona sta vivendo un momento d'oro, e oggi, comunque andrà la partita, avrà di che festeggiare. L'arciere, scelto da Sarri nella formazione che scenderà in campo dal 1', collezionerà questa sera la sua presenza numero 100 in Serie A. La speranza è che, al triplice fischio, al traguardo si aggiunga una vittoria. Magari arricchita da un gol.

