Lazio - Nizza, diluvio all'Olimpico: ecco il tenero gesto di due biancocelesti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Partita complicata quella di ieri per la Lazio, non solamente per la qualità del Nizza ma anche per le condizioni metereologiche avverse. La pioggia è scesa copiosissima praticamente per tutti i 90', ma anche nel momento d'ingresso dei calciatori in campo. Come mostrano le immagini riprese dalla mental coach Nicoletta Romanazzi che segue, tra gli altri, anche Matìas Vecino, due calciatori biancocelesti si sono tolti i propri giacchetti per coprire i bimbi che li hanno accompagnati sul terreno di gioco. Si tratta di Pellegrini e Castellanos. Parole di stima nei loro confronti e un gesto che sarà stato sicuramente apprezzato.

