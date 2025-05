Lazio, non hai corso quando avresti dovuto: lo stato di forma al rush finale

La Lazio getta al vento quanto di buono fatto nella prima aprte di stagione e si ritrova fuori da tutte le competizioni europee. Dopo l'eliminazione ai quarti di Europa League arriva un'altra delusione, per alcuni tifosi anche peggiore. Baroni e i suoi vanificano una qualificazione ampiamente alla portata, facendosi rimontare dalle altre contendenti.

Dal paradiso all'inferno, dal sogno Champions League all'incubo del settimo posto che non vale nulla. Rimane l'amaro per una stagione che era partita con basse aspettative, ma che poi sorprendentemente si era rivelata occasione di gioie e rivalsa. La Lazio è stata altalenante e per gran parte della stagione è stata favorita da avversari non all'altezza, con la Roma che era distante oltre 15 punti e il Milan che ha toppato completamente la stagione. Il rush finale poteva salvare i biancocelesti, ma gli altri hanno corso più di loro e hanno colto l'occasione. Ecco di seguito il rendimento dei club di Serie A nelle ultime cinque giornate riportato da TMW:

Milan 12 punti

Roma 12 punti

Juventus 11 punti

Napoli 11 punti

Atalanta 10 punti

Inter 10 punti

Como 10 punti

Fiorentina 9 punti

Lecce 8 punti

Cagliari 6 punti

Empoli 6 punti

Lazio 6 punti

Parma 5 punti

Hellas Verona 5 punti

Genoa 4 punti

Udinese 4 punti

Venezia 4 punti

Monza 3 punti

Bologna 2 punti

Torino 1 punto

