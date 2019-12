Lazio, Oddi: "Grande anno. Solo alcuni nuovi acquisti sotto la sufficienza"

Una grande Lazio per un grande anno. Il finale di 2019 della squadea di Inzaghi si è chiuso nel miglior modo possibile. Una Supercoppa per legittimare quanto di buono è stato fatto in questi primi mesi della nuova stagione. Intervenuto a Radiosei, l'ex biancoceleste Giancarlo Oddi ha dato qualche voto ai singoli: “Speriamo che anche nel 2020 la Lazio continui a essere così bella. Al momento è la squadra che piace di più, dobbiamo continuare questa grandissima cavalcata. Gli unici sotto la sufficienza sono alcuni nuovi acquisti, che hanno dato poco e niente a questa squadra. Tutti gli altri invece benissimo, dall'allenatore ai giocatori e lo staff. Darei un “6” anche allo stesso Patric, che quando è stato chiamato in causa ha fatto il suo. Cataldi è tornato quello del 2015, negli anni si era perso un po'. Non è un fenomeno e non è scarso, è un buon giocatore e un ottimo professionista. La Lazio ha dimostrato di saper reagire e tirare fuori dal nulla grandi risultati. Chi è stato eccellente? Immobile direi, è capocannoniere del campionato. Così come Luis Alberto. È un grande giocatore ma ogni tanto ha qualche black-out mentale. Se oltre alle sue qualità tecniche riuscisse ad aggiungere anche la “testa” allora diventerebbe un campione".

