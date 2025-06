Lazio, Oddi sicuro: "Sarri? Se ha accettato vuol dire che crede nel progetto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Ormai è fatta: Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio. Prenderà il posto di Baroni, appena congedato dalla società biancoceleste. Ai microfoni dell'Adnkronos, l'ex difensore Giancarlo Oddi ha espresso il suo pensiero sul ritorno dell'ex tecnico nella Capitale. Queste le sue parole: "Siamo andati a cercarlo e c'è un'idea. Come allenatore non gli si può dire niente, conosce l’ambiente e questa è una cosa importante per un tecnico. Se ha accettato di tornare a Roma vuol dire che crede fermamente nel progetto".

