Lazio, si riparte dai pilastri del Comandante: Romagnoli e Gila intoccabili

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Con Sarri la fase difensiva tornerà nuovamente al centro e il tecnico non intende fare a meno di Romagnoli. Alessio aveva chiuso la stagione lasciando tutto aperto, legato ancora alla promessa fatta da Lotito nel 2021, quando, come ricorda il Corriere dello Sport, accettò un ingaggio ridotto pur di vestire biancoceleste; con la qualificazione in Champions avrebbe dovuto ricevere un adeguamento economico, ma non è mai arrivato. Il direttore sportivo Fabiani ha riavviato i contatti con i suoi agenti, ma il primo incontro è stato solo interlocutorio: servirà un confronto più approfondito: l’idea del club è prolungare il contratto fino al 2029 (attualmente in scadenza nel 2027).

Un’altra situazione da chiarire riguarda Gila: arrivato in punta di piedi, ha aspettato in silenzio il suo momento e, una volta arrivato, ha conquistato la fiducia del tecnico, che poi non lo ha più tolto dal campo. Lo spagnolo sogna il salto in un top club: ieri si è parlato del PSG, nei giorni scorsi del Chelsea e del Brighton. Nonostante questo, la Lazio e Sarri li considerano entrambi intoccabili: averli come punto di partenza sarebbe fondamentale per il nuovo corso del "Comandante".

