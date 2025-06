Calciomercato Lazio | Non solo acquisti, c'è la questione esuberi da risolvere: il punto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Giornata importante in casa Lazio, Sarri è atteso nel centro sportivo per l’incontro col ds Fabiani, a cui dovrebbe aggiungersi, successivamente, anche Lotito. Diversi i temi da discutere, dalla pianificazione della preparazione estiva alle amichevoli senza dimenticarsi del mercato. Il tecnico, si legge nell’edizione odierna de La Repubblica, vuole la squadra al completo per l’inizio del ritiro in programma a metà luglio, la società è al lavoro per renderlo possibile ma oltre agli innesti, ci sono da sistemare anche i tanti esuberi. Questi ultimi sono una priorità.

Oltre a Basic, fuori dai piani del tecnico, ci sono 11 giocatori rientranti dai vari prestiti che andranno piazzati fatta eccezione per Floriani Mussolini, Cancellieri e, eventualmente, Cataldi. Da Fares a Kamenovic, passando per Marcos Antonio e gli ex Primavera, occorrerà trovare loro una sistemazione al più presto anche per alleggerire la rosa, e il monte ingaggi, per arrivare ai 22 elementi richiesti dal toscano (19 giocatori di movimento e 3 portieri).

