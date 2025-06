Lazio, Vecino in scadenza: futuro in bilico anche con Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Mancano pochi giorni allo scadere del contratto di Matias Vecino e il suo futuro alla Lazio resta in bilico. L’uruguaiano compirà 34 anni ad agosto e la società, insieme al giocatore, sta riflettendo sul da farsi. Dopo tre stagioni in biancoceleste, il centrocampista potrebbe lasciare Formello, liberando una casella preziosa a centrocampo in vista del mercato estivo. Il suo addio, infatti, aprirebbe lo spazio per un nuovo innesto in una zona del campo che Sarri considera strategica per il suo 4-3-3.

Arrivato nel 2022, Vecino è stato un elemento affidabile, spesso impiegato anche da regista e protagonista nella stagione del secondo posto in campionato. La sua esperienza è sempre stata un valore aggiunto, ma la mancanza di coppe europee e un budget ridotto costringono il club a fare scelte mirate. In caso di separazione, la Lazio punterebbe su un profilo più giovane e funzionale al nuovo corso sarrista. Per ora, tutto è ancora aperto, ma la sensazione è che il tempo delle decisioni sia vicino.

