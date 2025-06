Lazio, Zaccagni tentato dal Napoli? Il ritorno di Sarri cancella ogni dubbio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di (C) Domenico Cippitelli

RASSEGNA STAMPA - Il Napoli ha cercato Mattia Zaccagni nella seconda metà della scorsa stagione.’Lidea era concreta, tanto che a gennaio l’operazione poteva rientrare nei piani di mercato di Antonio Conte, ma il legame tra Zaccagni e la Lazio non ha mai vacillato davvero. Complice anche il buon momento della squadra allora guidata da Baroni, il classe ’95 ha continuato a guardare solo al suo futuro in biancoceleste, con la responsabilità del nuovo ruolo da capitano.

Dopo Lazio-Lecce, nell’ultima giornata di campionato, le sue parole, però, hanno lasciato spazio a qualche dubbio: "Ci sarà tempo per fare ognuno le proprie valutazioni", aveva detto. Una frase che, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha aperto uno spiraglio d’incertezza. Eppure, solo pochi mesi prima, in primavera, era arrivato il rinnovo fino al 2029, con tanto di fascia da capitano ereditata dopo l’era Immobile. Un passaggio che sembrava aver rafforzato ulteriormente il legame con la Lazio. Tuttavia, il finale di stagione difficile ha lasciato segni e a Formello si è percepita una lieve frattura. Il Napoli è tornato a interessarsi, sebbene finora non siano state avanzate offerte formali.

La Lazio però adesso ha ritrovato Maurizio Sarri. Un ritorno che per Zaccagni rappresenta una certezza: con il Comandante, era stato reinventato ala sinistra nel 4-3-3, riscoprendo il feeling con il gol e trovando anche una vetrina in Nazionale. Un equilibrio tecnico e umano che potrebbe riportarlo al centro del progetto con nuove motivazioni. Per questo, nonostante il rinnovato interesse del Napoli, oggi Zaccagni appare saldo nel suo mondo biancoceleste e, con Sarri di nuovo in panchina, le incertezze sembrano lontane.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.