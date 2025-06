Calciomercato Lazio | Romagnoli, presto un incontro: si lavora per il rinnovo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Scelto il nuovo allenatore, ora la Lazio deve fare i conti con le situazioni interne alla rosa. Tra contratti in scadenza e promesse da mantenere il lavoro del duo Lotito-Fabiani sarà impegnativo. Sul calendario, in questo senso, è segnato anche un appuntamento con Alessio Romagnoli. Nel finale di stagione le sue parole sul futuro aveva preoccupato l'ambiente biancoceleste, scatendando un rumore decisamente inappropriato per la reale situazione dei fatti.

A confermare la situazione, che vi avevamo raccontato negli scorsi giorni, è stato anche Alfredo Pedullà il quale ha specificato come Alessio Romagnoli sia considerato da Maurizio Sarri un punto fermo della difesa e che la Lazio non ha in realtà alcuna intenzione di lasciarlo partire. Nei prossimi giorni andrà in scena un contatto tra le parti con l'obiettivo di trovare la quadra, magari favorendo anche le richieste del calciatore con quell'adeguamento del contratto che era stato promesso tempo fa.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.