Lazio, Anellucci: "Sono molto contento di Sarri. Baroni ha sbagliato, ma..."

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio, nella giornata di ieri, ha ufficializzato il ritorno di Sarri sulla panchina. Sull'argomento si è espresso Anellucci, intervenuto ai microfoni di TMW: "Sono molto contento, ma la società per me ha fatto l'unico passo che doveva fare adesso. È il ricompattatore, era andato via per un momento personale difficile, non lo supportarono i risultati. Se è tornato, avrà avuto delle garanzie, sulla squadra, sul gruppo, sulla riconferma di alcuni calciatori. Avrà molta voce in capitolo sul mercato. E non avere le coppe sarà un aiuto".

"Prendi Baroni, gli dai un progetto giovani e dopo un anno non è più così. L'ipocrisia è che gli ha fatto una certa squadra, l'appetito è venuto mangiando, poi qualcosa Baroni ha sbagliato ma come succede a tutti. Il lavoro di Baroni è stato eccezionale, un altro allenatore non avrebbe fatto questo campionato. La sliding door della stagione di Baroni è non aver vinto contro il Bodo".

