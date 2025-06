Lazio, nodo rinnovi: il caso Romagnoli in primo piano

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Con il campionato ormai alle spalle e l’allenatore già confermato, in casa Lazio si apre la fase più delicata: quella delle trattative. Il direttore sportivo Angelo Fabiani incontrerà oggi Maurizio Sarri a Formello per fare il punto della situazione, ripartendo dal piano già abbozzato nei giorni scorsi in Toscana. Non si parlerà solo di mercato in entrata, ma anche di contratti da rivedere e rinnovi da chiudere. Tra i dossier più urgenti c’è quello di Alessio Romagnoli. Per Sarri il difensore è un pilastro intoccabile e il club vuole trovare al più presto una soluzione.

Come racconta il Corriere dello Sport, l’idea è proporre un rinnovo biennale, spostando la scadenza dal 2027 al 2029, senza aumentare l’ingaggio attuale per mantenere i costi sotto controllo. L’obiettivo è chiudere la questione entro giugno, così da iniziare il ritiro estivo senza pendenze aperte. Il punto è che Romagnoli aspetta da tempo l’adeguamento “da Champions”, promesso da Lotito nel 2022. L’accordo prevedeva un ingaggio superiore ai 3 milioni annui, ma finora non c’è stato nessun passo concreto. Serve trovare un punto d’incontro. Nel frattempo, il difensore ha ricevuto interessamenti sia dall’Italia che dall’estero, ma in caso di separazione, che tutti sperano di evitare, prenderebbe in considerazione solo destinazioni fuori dal Paese.

