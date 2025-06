Lazio, Petrucci (Sky): "Non ci sono incedibili. E su Zaccagni al Napoli..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky, Matteo Petrucci, ha parlato dell'arrivo di Maurizio Sarri - nuovo allenaotre della Lazio - nella Capitale e del mercato che in estate potrebbe esser fatto in uscita dalla società biancoceleste.

"Il direttore sportivo ha indicato giovedì come data per l'arrivo di Sarri, poi vedremo se la presentazione sarà già questa settimana o quando la Lazio si ritroverà dal 10 Luglio. In qualsiasi caso, Sarri sarà a Roma per un po' di tempo anche prima per l'inizio. Tra giovedì e venerdì sarà qui".

MERCATO - "I giocatori incedibili per Sarri? Nessuno, vedo difficile nel calcio di oggi dichiarare qualcuno incedibile. Se mi chiedi chi sono quelli che valuta di più, credo che Guendouzi possa rendere bene. Anche Gila e Romagnoli sono funzionali al gioco di Sarri. Ci metto anche Rovella. Se Sarri potesse dire 4 nomi direbbe quelli. L'interesse del Napoli per Zaccagni è vero, ma non si va oltre quello. Nessuna trattativa all'orizzonte, almeno per ora. La Lazio quest'anno ha ridotto di parecchio il monte ingaggi, circa 20-25%, e dovrà ridurlo ancora un po', e di questo dobbiamo tenere conto quando parliamo del mercato".

