Lazio, oggi la ripresa: Atalanta all'orizzonte, da valutare Correa

La Lazio riaccende i motori, c’è l’Atalanta da incontrare sabato alle 15. Simone Inzaghi ritrova i suoi ragazzi alle 10,30 al centro sportivo di Formello. Rientreranno alla spicciolata tutti i nazionali. Da valutare le condizioni di Correa, che con l’Argentina ha rimediato una botta al polpaccio sinistro. Verrà ricontrollato in settimana, non è niente di grave, si deciderà poi se farlo partire titolare contro i nerazzurri di Gasperini. Per oggi solo seduta mattutina, domani lo stesso. Giovedì e venerdì previsti allenamenti nel pomeriggio. Il secondo tour de force della stagione sta per iniziare: Atalanta, Celtic, Fiorentina, Torino e Milan.

