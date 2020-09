Lazio, Orlandini su Fares: "È competitivo e non molla mai, farà bene. Con Inzaghi migliorerà"

I tifosi della Lazio attendono l'ufficialità dell'acquisto di Mohamed Fares, il quale nel frattempo ha svolto le visite mediche con la società e attende solo di firmare il suo nuovo contratto. Alessandro Orlandini, direttore responsabile del portale tematico della Spal LoSpallino.com, ha commentato così ai microfoni di Radiosei l'approdo dell'algerino nella Capitale.

L'INFORTUNIO - "La rottura del legamento crociato di Fares prima della chiusura dell'affare con l'Inter per la sua cessione ha influito sulla stagione della Spal. È stato operato il 19 agosto, si è ripreso bene perché è tornato in campo in leggero anticipo rispetto alla tabella di marcia, il 9 febbraio con la Primavera e poi il 22 con la prima squadra a meno di 200 giorni dall'operazione. Nella fase post Covid Di Biagio lo ha usato poco perché ha avuto qualche problemino muscolare, niente che avesse a che fare con il ginocchio, la società gli ha fatto presente anche che era uno dei giocatori piu importanti per il mercato e hanno voluto preservarlo. In queste partite comunque si sono visti dei bagliori del miglior Fares e sono sicuro che farà bene alla Lazio.

L'IMPATTO CON LA GRANDE PIAZZA - "L'impatto lo ha pagato piu Lazzari di quanto on lo farà Fares, Manuel è piu timido e riservato anche se è un ottimo giocatore. Fares è piu solido da questo punto di vista, è uno competitivo e che non molla mai."

IL RUOLO - "Ha iniziato da punta e poi ha rivestito diversi ruoli, è migliorato anche difensivamente. Ha margini di miglioramento ma ha un ottimo atteggiamento da questo punto di vista, avrà bisogno di un po' di rodaggio ma Inzaghi lo aiuterà molto. Deve migliorare sulla fase difensiva, nella Spal all'inizio ha pagato un po' questo nuovo ruolo da quinto di centrocampo e Semplici ha dovuto lavorare molto con lui, facendogli fare molti progressi. Tecnicamente è strutturato, sa farsi valere anche nei colpi di testa. I presupposti perché diventi un grande esterno della nostra Serie A ci sono tutti."

L'UFFICIALITÀ - "Anche la Spal ha il problema dell'indice di liquidità e la cessione di Fares è propedeutica per il mercato. Non sono a conoscenza di problemi del giocatore, c'è stato qualche piccolo imprevisto ma mi hanno assicurato che non sia niente di grave, arriverà presto l'ufficialità."

Lazio, rinnovo Acerbi a un passo: le cifre dell'accordo

Serie A, ecco le nuove fasce da capitano che si indosseranno da domani - FOTO

TORNA ALLA HOME PAGE