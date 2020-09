Domani ripartirà ufficialmente la Serie A, non per la Lazio però, che inizierà ufficialmente il campionato il 27 settembre contro il Cagliari in trasferta. Alessandro Alciato, noto giornalista di Sky Sport, ha rivelato con un tweet le nuove fasce da capitano che da domani i giocatori di A indosseranno. Le nuove fasce saranno di colore blu, con una scritta bianca e rossa che recita: "Lasciamo fuori il razzismo".

Serie A, ecco le nuove fasce da capitano che si indosseranno da domani - FOTO

