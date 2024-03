Lazio, Orlando duro su Immobile: "Annata brutta e difficile da raddrizzare"

TUTTOmercatoWEB.com

Dubbio centravanti in casa Nazionale italiana. È un tema che ormai tiene banco da tempo: il ct Spalletti a giugno dovrà obbligatoriamente fare delle scelte per l'Europeo in Germania. Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato di alcune possibili soluzioni per l'attacco azzurro, tra cui anche Ciro Immobile. Questo il suo pensiero in merito: "Credo che potenzialmente Scamacca è il più forte, ma come atteggiamento non piace a Spalletti. O cambia lui in questo e nel modo di giocare, o non ci sarà. Quindi penso Lucca e Immobile, se farà due mesi al suo livello. L'annata per lui è stata brutta ed è difficile da raddrizzare".