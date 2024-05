Dinamo Bucarest, Edgar o Edelino Ié? L'incredibile caso scoppiato nel club

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Edgar e Edelino Ié? Questa la domanda a cui stanno cercando di dare una risposta in casa Dinamo Bucarest dove è scoppiato un vero e proprio caso. Il dubbio è infatti se sia Edgar Ié a essere sceso in campo con la maglia del club o se al suo posto, all'insaputa della società, sia sceso in campo il fratello gemello.

A far venire i primi dubbi, e a sollevare l'inchiesta portata avanti da Marca, è il fatto che il calciatore, Edgar, si esprime solo in portoghese nonostante nella sua lunga carriera abbia militato in Spagna, giocando anche una partita con il Barcellona di Luis Enrique, Portogallo, Francia, Olanda e Turchia, esperienze che certamente avrebbero dovuto arricchirlo anche a livello linguistico.

La federazione romena è chiamata a chiarire la questione e, nel caso venga confermato lo scambio di giocatori, per la Dinamo Bucarest potrebbe scattare anche la perdita degli 8 punti conquistati sul campo nelle 5 gare in cui ha giocato il presunto Edgar.