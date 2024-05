Stadio Flaminio, Onorato: "Progetto della Lazio ambizioso, siamo ottimisti"

Il presidente Claudio Lotito è pronto a presentare il progetto per lo Stadio Flaminio, ne ha parlato ieri in esclusiva ai nostri microfoni a margine dell'evento 'Diario di un sogno'. All'indomani delle sue dichiarazioni, in un servizio mandato in onda nell'edizione serale del Tg1, l'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato è tornato sull'argomento. Queste le sue parole: "Aspettiamo che lo depositi concretamente per valutarlo, è molto ambizioso. Esalta l’architettura di Nervi. Siamo ottimisti circa il fatto che la Lazio possa creare il suo stadio”.

