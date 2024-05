Lazio, i tifosi pazzi per Mandas: “Christos che portiere!”

La Lazio ha battuto l’Empoli grazie alle reti di Patric e Vecino, ma buona parte del merito è anche di Mandas autore di una prestazione. Il greco ha saputo farsi trovare pronto quando chiamato in causa, sfruttando a pieno il periodo di stop di Provedel per dimostrare il suo valore. Le sue parate hanno fatto impazzire i tifosi che sui social, sotto l’ultimo post del club per celebrarlo, si stanno scatenando con commenti d’apprezzamento. Questi quelli più frequenti e particolari: “Reattività fuori dal comune!”, “Un portiere come Christos Comandas”, “Mandas titolare fisso”, “PAUROSO ER GRECO”, “Provedel in campionato, Mandas in coppa e tiriamo giù la saracinesca”, “Che portiere ragazzi!”, “È STATA LA MANO DI CHRISTOS”.

