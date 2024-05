Simeone: "Lui l'avversario più forte. Papà il mio idolo, mi ha insegnato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Simeone si è prestato a rispondere a alcune domande e curiosità sul canale YouTube del Napoli e, durante la chiacchierata, ha rivelato chi è stato l'avversario più forte affrontato finora: "Non lo so, ce ne sono tanti. Ma dico che il più forte non è stato un avversario, ma un compagno: Kim. È un calciatore completo, fuori da qualsiasi livello che ho visto da altre parti. Kim è diverso da tutti gli altri".

Poi, a proposito di idoli: "È sempre stato mio papà, anche adesso. Io vorrei essere un po' come lui, per il suo modo di essere, per come rincorre le sue cose, per come affronta la vita. È una persona molto speciale. Mentalità. Da piccolo mi ha sempre detto di andare avanti, di godersi il giorno della partita, i momenti, ma poi andare sempre avanti. Anche quando sbagli. Ma c'è anche mia mamma che mi ha dato quella tenacia, quella grinta e quella cazzimma che non appartengono solo a papà, ma anche a lei".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE