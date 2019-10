Lazio, Orsini: "Serve un salto di qualità. Vavro? Mi auguro sia pronto..."

Il Caposervizio Rai del Tg3 regionale del Lazio, e Responsabile dello sport della Rai sempre per il Lazio, Stefano Orsini, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per parlare della sfida del Celtic Park (giovedì 24 ottobre, ore 21). Ecco il suo pensiero su Vavro, titolare contro il Celtic, e sulla rosa biancoceleste: "Vavro non mi ha ancora convinto, spero che sia pronto per essere schierato in un ruolo delicato come quello di difensore centrale. È giovane e dispone di doti fisiche importanti, mi auguro che abbia sviluppato l'affiatamento giusto con i compagni di reparto, anche a livello di movimenti". La partita in terra scozzese non sarà semplice: "Contro il Celtic serve una prestazione da grande squadra. La Lazio deve dimostrare di essere la favorita del suo girone: la classifica è corta e, dopo il passo falso con il Cluj, i biancocelesti non possono più sbagliare" - una mano dovrà arrivare anche dalla panchina - "La rosa della Lazio deve fare il salto di qualità. Le seconde linee che scenderanno in campo al Celtic Park dovranno dimostrare di essere all'altezza. Hanno una grande opportunità di mettersi in mostra".

