Lazio, Orsini: “Vedo il bicchiere mezzo pieno. Su Zaccagni e Kamada...”

Intervistato sulle frequenze di Lazio Style Radio, il giornalista di Rai Sport Stefano Orsini ha analizzato l'apporto dei calciatori biancocelesti in questo inizio si stagione, soffermandosi su quelli che per lui sono stati fin qui i migliori del gruppo. Queste le sue parole: “L'anno scorso i primi tempi erano quelli dove segnavi tantissimo. Questa è una squadra molto diversa. Ieri nel primo tempo si è rischiato ma poco ma si è creato anche poco. Io comunque vedo il bicchiere mezzo pieno, tante big partono a rilento per poi ingranare nel corso della gara. È arrivata in ogni caso una vittoria senza prendere gol, è una grande cosa. È venuta fuori la qualità la Lazio ha finalmente giocato da Lazio. Grazie al cielo in rosa ci sono tante soluzioni, il mister ha tante scelta a metà campo. Luis Alberto è un calciatore che, se motivato, può essere l'uomo in più a centrocampo. Ieri non l'abbiamo ammirato nella sua forma migliore. Si sta rendendo utile nel pressare la difesa avversaria. Kamada ha degli inserimenti che in Serie A non ha quasi nessuno. Vecino dà sicurezza ai compagni di squadra, va avanti e indietro neanche fosse un ragazzino, quasi ci si dimentica che abbia trent'anni. In questo momento sta risultando importantissimo per l'economia della squadra. Felipe Anderson si vede che ha voglia, è stato criticato ma adesso sta dimostrando di essere capace di fare grande cose. Di Zacccagni è inutile parlare: in questo periodo sta facendo tutto lui. Rovella è molto intelligente, è giovanissimo e ha già tanta esperienza in Serie A. Potrà rivelarsi una freccia in più nell'arco di Sarri”.