Lazio, Paola Piola: "Papà ha vissuto il suo sogno. Ci ha insegnato che la fatica premia"

Con 159 goal in 243 partite, Silvio Piola è rimasto per 78 anni il miglior bomber di sempre della storia del club, superato da Ciro Immobile che è attualmente a quota 187. A 26 anni dalla sua morte, la figlia Paola lo ha ricordato così ai microfoni di Lazio Style Radio: "Lo sport è una risorsa non solo per chi lo pratica ma anche per chi dopo tanto tempo lo vede da spettatore in un altro modo. Tutte le cose che sono belle e veicoli di emozioni buone diventano risorse per la vita. Continuo a vedere il ricordo di mio padre, ma c’è stato un cambiamento generazionale. Alla mostra di papà c’erano dai vecchi ai bambini, questo significa che il suo ricordo è stato tramandato.

Io non ricordo un papà calciatore della Lazio, quando sono nata io era a fine carriera. Noi non abbiamo mai avuto suoi racconti in casa, ma anzi gli piaceva da nonno diventare spettatore dei nipotini giocare a calcio. L’ho visto riaccendersi in queste occasioni. Ho notato che spesso la data della sua morte è sbagliata: molte volte viene indicata il 4 ottobre, in realtà ci lasciò il 3 ottobre 1996.

Lui ha vissuto il suo sogno e se l’è portato dentro tutta la vita. Ha giocato nel Novara ma era già nello staff della Nazionale, poi ha formato gli allenatori. Lui non aveva una scolarità alta, si preparava le “lezioni” come faceva con le sue rovesciate. Noi figli abbiamo ricevuto l’insegnamento che la fatica premia”.