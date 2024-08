Lazio, parla Nicolini: "Può essere un'outsider. Mentre le altre..."

Ai microfoni di TMW è intervenuto Carlo Nicolini, che ha lavorato per diversi anni allo Shakhtar Donetsk prima come preparatore atletico e poi come direttore sportivo. Parlando della prossima stagione di Serie A si è soffermato su alcune big tra cui anche la Lazio di Baroni, che potrebbe essere un’outsider secondo lui. Questo il suo pensiero: “Chi sfiderà l’Inter? Vedo la Juventus lottare e le altre distaccate. Il Napoli ha Conte e con un mercato abbastanza interessante può ridurre il gap, anche se ridurre 41 punti non è semplicissimo. Non dimentico l'Atalanta al secondo scalino insieme agli Azzurri, con Roma e Milan come outsider e magari una fra Lazio, Bologna e Fiorentina".