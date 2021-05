Lazio - Parma, D'Aversa: "Questa sconfitta è lo specchio della stagione"

Dopo la vittoria all'ultimo respiro della Lazio contro il Parma, il tecnico gialloblù Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa: "La sconfitta di stasera rappresenta tutto il percorso da quando sono tornato. Purtroppo abbiamo perso una partita su un'azione in cui ci sono stati 4-5 rimpalli sfavorevoli. Molte volte potevamo portare a casa un risultato positivo, invece ci troviamo ancora a recriminare. Non è questione di fortuna o sfortuna, ci abbiamo messo anche del nostro. UNa base per ripartire c'è ed è importante. Avere dei giovani però può portare a commettere errori di inesperienza. La caratteristica delle mie squadre in questi anni era resistere e rendere dura la vita agli avversari, come stasera. Sono state poche le partite in cui gli avversari sono stati superiori sotto il punto di vista della prestazione. Per me il Parma non è categoria, è un club prestigioso. Porta un numero di tifosi in tutte le categorie da grande squadra. Alla fine dell'anno faremo le valutazioni con la società, non è un problema di categoria".