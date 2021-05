Lazio - Parma, decide Immobile all'ultimo secondo: le 'wags' esultano sui social! - FOTO

La Lazio vince contro il Parma grazie al provvidenziale gol di Ciro Immobile, arrivato a una manciata di secondi dal triplice fischio. La squadra biancoceleste ottiene dunque tre punti che le consentono di lottare ancora per ottenere un posto in Champions. Subito dopo, sono arrivate sui social le esultanze delle 'wags'. Si tratta della moglie di Luis Alberto e di quella di Escalante. La spagnola ha condiviso l'esultanza di Ciro, per poi aggiungere: "Si si si, grande Lazio". Simile il messaggio dell'argentina: "Forza Lazio +3".

