Lazio - Parma, Jacobelli ottimista: "Il pareggio può rivelarsi prezioso"

Un pareggio deludente, ma che può rivelarsi molto prezioso. In una corsa all'Europa giocata punto a punto, anche un pari come quello contro il Parma può far vedere il bicchiere mezzo pieno in casa Lazio, soprattutto perché arrivato rimontando due gol negli ultimi minuti. Tra le mura amiche i biancocelesti dovevano vincere, ma per come era stato indirizzato il match dai crociati, il punto di ieri sera è importante, se non cruciale per la classifica. È di questo avviso il giornalista Xavier Jacobelli che, nel suo editoriale riportato da RadioRadio, ha guardato con ottimismo al risultato maturato nella gara dell'Olimpico.

"Il pareggio della Lazio di ieri ha un valore importante e prezioso. Perché in questa volata finale dove la sindrome del braccino corto ha colpito diverse formazioni, l’importante è non fermarsi. E quindi anche questo punto, nel computo complessivo che noi tracceremo solo il 25 maggio, potrebbe rivelarsi molto prezioso. Specie a giudicare da come si erano messe le cose. Però lasciami sottolineare la grandezza di questo ragazzo, Pedro, che a 37 anni entra in campo e riesce a rimontare il risultato. 12 i gol segnati; 40 le partite disputate in questa stagione eccezionale“.

