Lazio, Patric parla da leader: il commento social dello spagnolo - FOTO

È diventato un punto fermo della Lazio di Maurizio Sarri. Un anno e mezzo in continua crescita che lo ha portato ad essere uno dei titolatissimi del Comandante. Dopo il riposo (non totale) in Europa League contro il Feyenoord, lo spagnolo è tornato dal primo minuto fornendo l'ennesima buona prestazione contro il Verona. Al termine della gara, il 4 a parlato da leader sui social: "Per vincere bisogna soffrire, però questa Lazio c'è".